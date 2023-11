Lesezeit: 4 min

Die Industriepolitik hat in Europa zunehmend an Bedeutung gewonnen. Obwohl Experten überzeugt sind, dass Industriepolitik zu Wachstum führen kann, bleibt die Frage, ob das direkte Eingreifen der Regierung in die Wirtschaft geopolitische Spannungen weiter anheizen könnte?

Die meisten Ökonomen sind sich einig, dass Interventionen Wachstum und Dynamik steigern können. (Foto: dpa) Foto: Philipp von Ditfurth

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie sich die Industriepolitik in Europa entwickelt hat

Wie geopolitische Spannungen Industriepolitik beeinflussen

Welche Herausforderungen sich Europa in den Weg stellen