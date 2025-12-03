Unternehmen

Hochleistungsteams: Wie Führungskräfte ihre größten Talente verlieren – oder halten

Wer Spitzenleistungen will, braucht mehr als gute Mitarbeiter. Vertrauen, Offenheit und Konfliktfähigkeit entscheiden darüber, ob Teams zu Leistungsträgern oder Bremsklötzen werden. SAP-Experte Jožko Gruškovnjak erklärt, warum Hochleistungsteams kein Zufall sind, sondern Ergebnis klarer Führung, psychologischer Sicherheit und persönlicher Integrität – und weshalb Unternehmen ohne sie langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren.