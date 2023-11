Umweltbewusst und günstig: Hondas Leasing-Modell für die elektrifizierten Fahrzeuge von Honda

Lesezeit: 2 min

Der Managing Director der Honda Bank Volker Boehme spricht mit den DWN über die neuesten Entwicklungen im Leasinggeschäft für die elektrifizierten Modelle von Honda.

Im Jahr 1998 wurde die Honda Bank in Frankfurt am Main gegründet und schreibt seither eine Erfolgsgeschichte. Das zeigt sich vor allem im dreigliedrigen Leistungsspektrum der Honda Bank: in den Bereichen Finanzierung, Leasing und Versicherungen.

Mit Niederlassungen in Deutschland und Spanien sowie Kooperationen in weiteren 15 europäischen Ländern kennt die Herstellerbank die aktuellen Trends im Automobilbereich. Wir sprechen mit Managing Director Volker Boehme über die neuesten Entwicklungen im Leasinggeschäft für die elektrifizierten Modelle von Honda.

Herr Boehme, Honda hat hauptsächlich Privatkunden. Dennoch konnten Sie das Leasingsegment in den vergangenen fünf Jahren beachtlich steigern. Wie haben Sie das erreicht?

Volker Boehme: Wir haben als Honda Bank zusammen mit Honda Deutschland eine gemeinsame Leasingstrategie entworfen und konsequent verfolgt. Seit dem Jahr 2017 konnten wir den Leasinganteil von gerade mal 4 Prozent auf etwa 55 Prozent, vor allem für die elektrifizierten Modelle von Honda, steigern. Wir gehen von einer Steigerung auf 70 Prozent in den nächsten Jahren aus.

Der Trend: „weg vom Besitz, hin zum Nutzen“ ist schon länger zu beobachten. Es gibt einige Vorteile, so fällt etwa das Restwertrisiko weg. Die Menschen „fahren lieber auf Zeit“.

Welche weiteren Gründe gibt es für die hohe Nachfrage nach Leasingoptionen?

Der Trend kam auch ein bisschen aufgrund der Unsicherheit mit den Antriebsarten. Früher ist man jahrzehntelang Diesel oder Benziner gefahren und hatte zuletzt einen Konflikt, wenn es um den Verkauf des Autos ging.

Unsere Kunden schätzen es, sich nach drei bis vier Jahren wieder in einen neuen Honda zu setzen – mit noch höherer Qualität und modernster Antriebsart. Auch Gewerbetreibende oder Kleinstunternehmer schätzen unsere Elektromodelle wie den neuen Honda e:Ny1. Es wird auch für diese Gruppen immer wichtiger, Umweltbewusstsein vorzuleben. Das ist mit einem Elektrofahrzeug gegeben.

Zusammenfassend kann ich sagen, wir haben unser Wachstum der konsequenten Implementierung der Leasingstrategie für Privatkunden gemeinsam mit Honda Deutschland seit 2017 zu verdanken. Zudem haben wir einfach überzeugende Angebote. Getreu unserem Motto: „Kaum geträumt, schon erfüllt“.

Was umfassen die Angebote der Honda Bank?

Wir bieten dem Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket: Wer möchte, bekommt für seinen Honda e:Ny1 Garantieverlängerung, Service-Wartungspakete und Versicherungen zum Leasing – was immer günstiger ist, als diese drei Optionen einzeln abzuschließen. Mit einer monatlichen Rate ist somit alles abgedeckt. Nur das Tanken muss der Kunde noch selbst bezahlen.

Früher wurde meist geleast, um das Auto dann auszulösen. Was hat sich daran geändert?

Da wir in 17 europäischen Ländern operieren, sehen wir einzelne Ländertrends ganz deutlich. Gerade in Deutschland als Autonation fährt man gerne das neueste Modell von Honda auf dem besten Stand der Technik. Immer mehr Kunden wollen leasen und nach drei bis vier Jahren ein neues Auto fahren, um die modernste Antriebstechnologie von Honda zu nutzen. Es zeigt sich in Deutschland auch eine große Bereitschaft, einen höheren Preis fürs Auto zu bezahlen, um bestmögliche Qualität und Ausstattung zu bekommen. Zudem wird der Mehrwert von Service sehr geschätzt.

Durch unsere Produktbündelstrategie geht das besonders sorglos, da – wie erwähnt – Versicherung, Garantieverlängerungen und Servicepaketintervalle – immer mitausgewählt werden können und diese Option immer günstiger ist, als die drei elementaren Bausteine einzeln auszuwählen oder auch günstiger als eine klassische Finanzierung. Das Preis-Leistungsverhältnis überzeugt immer mehr, wie man an unserem wachsenden Leasinganteil deutlich erkennen kann.

Was passiert nach dem Leasing?

Wir wollen unsere Kunden natürlich nicht nur für die drei, vier Jahre behalten, sondern weit darüber hinaus. Deswegen gehört es für uns selbstverständlich dazu, auch den Rückgabeprozess so kundenfreundlich wie möglich zu gestalten.

