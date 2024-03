Lesezeit: 3 min

Arbeiten über Grenzen hinweg: Ein Trend, der immer beliebter wird - und große Chancen bietet, wenn Sie steuer- und sozialversicherungstechnische Herausforderungen meistern. Wir verraten, warum die A1-Bescheinigung zum entscheidenden Faktor für die Legitimation Ihrer Auslandstätigkeit wird.

Die digitale Vernetzung hat die Arbeitswelt revolutioniert, indem sie die Türen zu globalen Homeoffice-Lösungen öffnet. Eine Befragung zeigt, dass 97-Prozent von 2.118 Berufstätigen aus 16 Ländern gerne zumindest zeitweise aus der Ferne arbeiten möchte. Arbeitnehmer folgen dabei unterschiedlichen Impulsen: Einige suchen das Abenteuer und die kulturelle Bereicherung im Ausland, während andere, schon vertraut mit der Flexibilität des Homeoffice, berufliche oder private Veränderungen als Sprungbrett für internationale Erfahrungen nutzen.

Beispielhaft stehen Carlos Hernández, der aus Spanien heraus für einen Berliner Konzern tätig ist und Julia Müller, die einem IT-Projekt nach Japan folgt – motiviert durch die berufliche Laufbahn ihres Partners. „Die Möglichkeit, aus der Ferne zu arbeiten, hat mir nicht nur geholfen, meine Karriere voranzubringen, sondern auch mein Verständnis für verschiedene Kulturen zu vertiefen“, betont Frau Müller.

Entsendegesetz 2020: Ein Meilenstein für die Arbeitswelt

Solche Szenarien veranschaulichen nicht nur die Anpassungsfähigkeit moderner Arbeit, sondern zeigen auch, wie fortschrittliche Unternehmen den globalen Arbeitsmarkt nutzen, um ihr Profil als attraktive Arbeitgeber zu schärfen und im Talentwettbewerb zu punkten. Doch welche rechtlichen Aspekte und Schlüsselfaktoren sind zu beachten?

Das Entsendegesetz bietet den rechtlichen Rahmen für die zeitlich begrenzte Arbeit im europäischen Ausland. Die Neufassung dieses Gesetzes aus dem Jahr 2020 sichert entsandten Arbeitnehmern faire Arbeitsbedingungen, die den heimischen Standards entsprechen. Dazu zählt die Entlohnung auf gleichem Niveau wie im Inland, ohne Kürzungen bei den Spesen, sowie besonderen Schutz für Langzeitentsandte – ein wesentlicher Fortschritt für mehr Klarheit und Gerechtigkeit im EU-weiten Arbeitsmarkt.

Während das deutsche Recht den Grundstein legt, ist die Beachtung lokaler Vorschriften wie Mindestlohnvorschriften, Arbeitszeiten und Feiertagsregelungen im Einsatzland unerlässlich. Die Auslandshandelskammern vermitteln essenzielles Wissen über lokale Arbeitsgesetze und stellen eine unverzichtbare Hilfe dar.

Auslands-Homeoffice und Arbeitsvertrag

Daneben sind präzise Vereinbarungen im Arbeitsvertrag unabdingbar, da ein explizites Gesetz für das Homeoffice noch aussteht. Detaillierte Absprachen zu Dauer, Arbeitskonditionen und Entlohnung sowie die Festlegung des geltenden Rechts sind schriftlich zu fixieren. Vor Beginn des Auslandseinsatzes sollte eine umfassende Zusatzvereinbarung getroffen werden, die alle wesentlichen Aspekte der Tätigkeit regelt.

Steuerliche Pflichten und Sozialversicherung

Der Arbeitsort und die Beschäftigungsdauer bestimmen maßgeblich die steuerlichen Pflichten. Liegt der Arbeitsort bis zu einem Zeitraum von 183 Tagen in Deutschland, so erfolgt die Besteuerung in Deutschland - unter der Voraussetzung, dass auch die Bezahlung aus Deutschland kommt.

Und wo gilt die Sozialversicherungspflicht? Arbeitnehmer, die sowohl in Deutschland als auch international im Homeoffice tätig sind und hier gemeldet bleiben, unterliegen grundsätzlich dem deutschen Sozialversicherungssystem. Überschreitet ihre Tätigkeit im ausländischen Homeoffice jedoch einen Zeitraum von drei Monaten, könnte das Sozialversicherungsrecht des Arbeitslandes Anwendung finden, außer es existiert eine lokale Unternehmensniederlassung und der Einsatz ist zeitlich auf höchstens zwei Jahre begrenzt.

Für Staaten wie Island, Liechtenstein, Norwegen, Grönland und die Schweiz bestehen besondere Bestimmungen mit einer maximalen Entsendungsdauer von einem Jahr laut EU-Verordnung VO (EG) 883/2004. Zudem können die verschiedenen Sozialversicherungsabkommen länderspezifisch abweichende Regelungen vorsehen. Genauere Auskünfte zu den jeweiligen Vereinbarungen finden sich auf der Webseite der Deutschen Rentenversicherung Bund.

Meldepflicht: Entsendebescheinigung – A1-Formular

Das A1-Formular bestätigt die Geltung deutschen Sozialrechts im Ausland und ist unverzichtbar. Dieses Dokument muss vor Arbeitsantritt vorliegen und ist auch bei kurzen Rückkehrern ins Heimatland gefordert. Die Beantragung erfolgt über die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland (DVKA) und erfordert ein elektronisches Verfahren. Während Angestellte diesen Prozess über ihre Krankenkasse initiieren, wenden sich privat Versicherte direkt an die Deutsche Rentenversicherung Bund.

Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers ernst nehmen

Arbeitgeber tragen eine umfassende Fürsorgepflicht: Sie müssen vor der Entsendung, während des Auslandsaufenthalts und nach der Rückkehr unterstützend wirken. Dazu zählt auch die Sorge für gesundheitliche Prävention, einschließlich notwendiger Impfungen und Hilfestellungen. Wichtig ist, dass die europäische Krankenversicherungskarte nur medizinische Leistungen bis zur Kostengrenze einer gleichwertigen Behandlung in Deutschland abdeckt. In manchen Ländern, wie den USA, ist angesichts hoher Gesundheitskosten der zusätzliche Schutz durch eine private Auslandskrankenversicherung empfehlenswert.

Es muss ebenfalls geklärt werden, dass den Mitarbeitern die erforderlichen Arbeitsmittel zur Verfügung stehen, darunter IT-Ausstattung und Kommunikationsmittel. Die Mitarbeiter sind über alle relevanten Risiken und Gegebenheiten des Einsatzortes aufzuklären. Bei der Rückkehr ist Unterstützung bei der Reintegration zu leisten.

Checkliste: Entsendung von Mitarbeitern ins Auslands-Homeoffice

Um alle Aspekte der Auslandsentsendung abzudecken, empfiehlt sich eine Beratung durch Experten in den Bereichen Recht, Steuern und internationales Personalmanagement. Eine erste Orientierung bietet folgende Checkliste:

Rechtslage checken: Klären Sie die gesetzlichen Bestimmungen beider Länder und passen Sie Arbeitsverträge entsprechend an. Versicherungen und Steuern: Beantragen Sie die A1-Bescheinigung, regeln Sie Sozialversicherungs- und Steuerfragen. Fairer Lohn: Stellen Sie sicher, dass die Entlohnung den heimischen Standards entspricht. Technische Ausstattung: Gewährleisten Sie eine zuverlässige IT-Infrastruktur für reibungslose Kommunikation. Gesundheitsvorsorge: Sorgen Sie für eine adäquate Krankenversicherung und erledigen Sie alle Gesundheitschecks. Fürsorge und Support: Bieten Sie Unterstützung bei administrativen Aufgaben und bei der kulturellen Eingewöhnung. Integration fördern: Halten Sie regelmäßigen Kontakt und sorgen Sie für ein gutes Teamgefühl trotz Distanz. Dokumentation führen: Protokollieren Sie alle Vereinbarungen und relevanten Vorfälle akkurat. Reintegration planen: Bereiten Sie die Rückkehr ins Heimatland vor und unterstützen Sie die Wiedereingliederung.