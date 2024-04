Lesezeit: 1 min

Tausende Thyssenkrupp-Arbeiter demonstrieren in Duisburg. „Zukunft statt Kündigung“ fordern sie, während Verkaufspläne des Stahlwerks schweben.

Tausende Stahlkocher von Thyssenkrupp haben am Dienstag in Duisburg für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und Standorte demonstriert. „Zukunft statt Kündigung“ und „Kein weiterer Stellenabbau“ war auf Spruchbändern und Plakaten zu lesen, mit denen die Beschäftigten des größten deutschen Stahlkonzerns vor das Verwaltungsgebäude von Thyssenkrupp Steel Europe zogen. IG Metall und Betriebsrat hatten zu der Demonstration aufgerufen, nachdem die Führung mit Konzernchef Miguel Lopez Ende vergangener Woche Pläne für einen Verkauf von 20 Prozent der Anteile des Stahlunternehmens an die Gesellschaft EPGC des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky angekündigt hatte.

„Lopez greift an“ stand auf dem Demonstrationsaufruf der IG Metall. Die Arbeitnehmervertreter werfen Lopez und Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm vor, in dem Prozess die Mitbestimmung zu übergehen. Der Konzern hatte dies am Montag erneut zurückgewiesen. „Dies war zu keinem Zeitpunkt der Fall und ist auch künftig nicht beabsichtigt.“ Vorstandschef Lopez habe zudem betont, dass betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden sollten. Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge blieben gültig.