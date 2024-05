Lesezeit: 2 min

Eröffnet die EM 2024 eine glänzende Perspektive für die deutsche Wirtschaft oder wird das Großevent ein weiteres Symptom für Deutschlands Niedergang? In diesem Mai-Magazin gehen wir dieser und anderen Fragen rund um die Fußball-EM nach.

mit Vorfreude und einem Hauch von Optimismus blicken wir auf das bevorstehende Großereignis, das die Herzen von Fußballfans in Deutschland und in aller Welt höherschlagen lässt. Doch die Fußball-Europameisterschaft 2024 steht nicht nur für sportliche Höchstleistungen und unvergessliche Momente auf dem grünen Rasen, sie steht auch für die Verschmelzung von Wirtschaft und Politik, die im Hintergrund das große Spektakel unterstützen und beeinflussen.

Der sportliche Erfolg der deutschen Fußballnationalmannschaft entscheidet zu einem Großteil darüber, ob das Großevent ein Sommermärchen wird oder nicht. Dennoch spielen auch andere große Themen eine wichtige Rolle, wie wir die EM 2024 in Erinnerung behalten werden. Nicht nur Julian Nagelsmann und seine Elf stehen unter Beobachtung von 80 Millionen Bundesbürgern, auch Deutschland als Land kämpft mit schwierigen Zeiten: Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation, Wirtschaftsflaute, Pulverfass Naher Osten.

Eröffnet die EM 2024 eine glänzende Perspektive für die deutsche Wirtschaft oder wird das Großevent ein weiteres Symptom für Deutschlands Niedergang?

In diesem Mai-Magazin gehen wir dieser Frage und anderen Fragen rund um die Fußball-EM nach. Wir werfen einen Blick auf die Kräfte, die hinter den Kulissen wirken, um dieses Spektakel möglich zu machen.

Was Sie von diesem Magazin erwarten können

Die deutschen Brauereien sehen in diesem Turnier eine Chance, ihre Geschicke zu wenden, denn wo Fußball ist, da ist auch der Ruf nach einem kühlen Bier, das die Massen vereint und die Kassen füllt. Die Erwartungen sind hoch, ähnlich wie in der Sportwetten-Branche, die Fußballliebhaber auf der ganzen Welt in ihren Bann zieht. Doch hinter den blinkenden Bildschirmen und den verlockenden Quoten verbirgt sich auch eine Schattenseite, geprägt von ethischen Bedenken und der Gefahr der Spielsucht.

Mit dem Anpfiff der EM 2024 erwachen auch die öffentlichen Plätze und Biergärten zum Leben, bereit, die Massen zu empfangen und die Leinwände mit Leben zu füllen. Doch ist in einer Zeit, die von globalen Herausforderungen und Unsicherheiten geprägt ist, unbeschwerte Vorfreude überhaupt möglich? Die deutschen Behörden stehen vor der Mammutaufgabe, Spieler, Fans und ausländische Amtsträger zu schützen, während sie gleichzeitig ein reibungsloses Turnier sicherstellen müssen. Das kostet natürlich viel Geld.

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 wird mehr sein als ein sportliches Ereignis, sie wird zu einem Symbol der Zusammenarbeit von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Kann die Euro 24 für Deutschland ein Signal des Aufbruchs werden? Viel wird dann doch vom sportlichen Erfolg der deutschen Fußballnationalmannschaft abhängen.

Das gesamte Team der DWN wünscht wertvolle Einblicke – bleiben Sie immer informiert!

