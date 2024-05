Lesezeit: 5 min

Es gibt bei der Präsidentschaftswahl in den USA am 5. November nicht nur Blau gegen Rot, Esel oder Elefanten, Demokaten gegen Republikaner. Joe Biden und Donald Trump treten zwar wohl tatsächlich wieder gegeneinander an. Doch es gibt immer wieder unabhängige Kandidaten, die mit ihren Anhängern das Gesamtergebnis beeinflussen und sogar auf den Kopf stellen können. Diesmal ist es der 70-jährige Robert F. Kennedy junior. Er wird sicherlich nicht gewinnen. Aber alle, die weder für Trump noch Biden stimmen wollen, haben plötzlich eine überraschende Alternative. Die Zustimmungswerte steigen.

Der unabhängige Bewerber auf die Präsidentschaftskandidatur Robert F. Kennedy Jr. spricht während einer Wählerkundgebung. (Foto: dpa) Foto: Helen H. Richardson

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie Ross Perot einmal George Bush die Wiederwahl kostete

Warum Hillary Clinton 2016 die meisten Stimmen holte und dennoch verloren hat

Wofür Robert F. Kennedy eintritt - und warum dies Donald Trump merklich zu irritieren scheint article:full_access

