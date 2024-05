Lesezeit: 6 min

Im Jahr 1950 veröffentlichte George A. Lincoln von der Abteilung für Sozialwissenschaften an der US-Militärakademie das Buch „Economics of National Security: Managing America’s Resources for Defense“, in dem er die schmerzhaften Lehren aus der industriellen Mobilisierung während des Zweiten Weltkriegs zusammenfassten. Siebzig Jahre später gewinnt seine Denkweise wieder an Aktualität, da sie - angesichts der aktuellen Weltlage - einen Rahmen für die notwendige wirtschaftliche und sicherheitspolitische Strategie für die US-Regierung bietet.

In seinem Buch analysierte Lincoln die bedeutenden Mobilisierungsfaktoren und skizzierte Mobilisierungsebenen, die von der Vollmobilisierung in Kriegszeit bis zur Friedenswirtschaft reichten (Foto: dpa). Foto: Oliver Berg

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Lehren Lincoln aus der industriellen Mobilisierung während des Zweiten Weltkriegs zog

Wie Lincoln die nationale Sicherheit und die industriellen Strategien von den USA analysierte

Wie die Prinzipien heute die Produktionskapazitäten und Resilienz der USA stärken können article:full_access

