Die DAX-Erholung hat sich im frühen Dienstagshandel zunächst fortgesetzt, alles bleibt aber eine wacklige Angelegenheit. Am Gesamtmarkt sorgen Wirtschaftsdaten, Zinsentscheide und die Folgen der Europawahl für Turbulenzen. Wo die Ursachen liegen und wie es weitergeht, verraten wir in diesem DWN-Marktreport.

Die Skyline von Frankfurt am Main und die EZB am Mainufer - Lichtblicke in durchwachsenen Zeiten (Foto: dpa).

Foto: Boris Roessler