Lesezeit: 4 min

Einer der wichtigsten Hamas-Anführer soll in der iranischen Hauptstadt getötet worden sein. Die Islamisten machen Israel verantwortlich. Israel meldete zuvor den Tod eines Hisbollah-Kommandeurs, der für den Raketenangriff auf die Golanhöhen verantwortlich sein soll.

Ein Arbeiter geht an den Trümmern beschädigter Gebäude vorbei, die durch einen israelischen Luftangriff am Dienstagabend (30.07.2024) in den südlichen Vororten von Beirut getroffen wurden. (Foto: dpa)

Foto: Hussein Malla