Lesezeit: 2 min

An der Börse stand der Dax gerade wieder hoch oben im sommerlichen Zenit. Da folgte die klassische Gegenreaktion der Anleger mit den zittrigen Händen. Vor allem im Technologiesektor halten viele Anleger die Rallye für ausgereizt.

Was passiert an der Nasdaq? Dilip Patel, Spezialist an der New Yorker Börse, bei der Arbeit. Setzt sich die Talfahrt der Aktienmärkte heute an den US-Börsen fort? (Foto: dpa)

Foto: Richard Drew