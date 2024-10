Lesezeit: 5 min

Mit einem zweistelligen Milliardenbetrag fördert der Wirtschaftsminister jetzt klimafreundliche Produktionstechniken. Der Preis je eingesparter Tonne CO₂ ist hoch. Viele wundern sich, wie weit Robert Habeck inzwischen geht. Selbst die sogenannte CCS-Technologie (Carbon Capture and Storage) ist keine heilige Kuh mehr für den Grünen. Norwegen ist dabei Trendsetter und versucht nun das schädliche CO₂ unterirdisch zu speichern. Deutschland hat ebenfalls die Möglichkeiten erkannt und will einsteigen. Auch Robert Habeck, der früher in Schleswig-Holstein noch dagegen demonstriert hat, hat sich eines Besseren belehren lassen. Ein technologischer wie politischer Lichtblick!

Hat auf seinen Reisen etwas dazu gelernt: Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, 2023 bei der Jahreskonferenz der Confederation of Norwegian Enterprise (NHO). Themen von Habecks Norwegen-Reise waren unter anderen Wasserstoff und Carbon Capture and Storage. (Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden: Wer die ersten Schecks von Robert Habeck erhalten hat

Wo der Minister dazu gelernt hat und vielleicht mutig vorangeht

Warum etwa Carbon Capture immer noch von Umweltaktivisten bekämpft wird 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

