Gut drei Monate vor dem Ende seiner Amtszeit ist US-Präsident Joe Biden zu seinem ersten bilateralen Besuch in Deutschland eingetroffen. Seine Regierungsmaschine Air Force One landete am späten Abend in der Hauptstadt, wo heute unter anderem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz geplant sind. Doch warum sind auch die Staatschefs der Westalliierten in Berlin? Geht es um Selenskyjs „Siegesplan“?

US-Präsident Joe Biden trifft bei seinem zweitägigen Besuch in Deutschland unter anderem Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden: Warum aus einem Staatsbesuch ein kurzes Arbeitstreffen wird

Welche Rolle der Gaza-Konflikt spielen wird

Warum die Staatschefs der Westalliierten dabei sind

