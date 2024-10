100 Jahre Deutscher Ärztinnenbund - Parität bleibt das Ziel

Lesezeit: 3 min

Obwohl mehr Frauen als Männer heute Medizin studieren, sind sie in Spitzenpositionen noch deutlich in der Unterzahl. Der Deutsche Ärztinnenbund möchte das ändern – und hat konkrete Ideen.

Barbara Puhahn-Schmeiser, Neurochirurgin am Universitätsklinikum Freiburg und Vizepräsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, aufgenommen in einer Schmerz-Station in einer Klinik. (Foto: dpa)

Foto: Bernd Weißbrod