Google passt seine Suchergebnisse weiter an das EU-Digitalgesetz DMA an. In einem neuen Test entfernt das Unternehmen Hotelangebote aus den Ergebnissen, um den Anforderungen von Wettbewerbern nachzukommen. In Deutschland sowie Belgien und Estland werden dabei bestimmte Funktionen wie die interaktive Karte und Buchungslinks entfernt.

Google entfernt im Rahmen eines DMA-Experiments Hotelbuchungslinks und interaktive Karten aus den Suchergebnissen. (Foto: dpa) Foto: Mohssen Assanimoghaddam

