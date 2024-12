Lesezeit: 3 min

Länger als 13 Jahren dauert der Bürgerkrieg in Syrien. Am Ende geht es schnell. Russland macht aus der Flucht von Machthaber Al-Assad ein Geheimnis. Die Deutschen Wirtschaftsnachrichten hat die Reaktionen vom Sonntag für Sie zusammengefasst.

Überall in Europa dominiert die Freude und Erleichterung: In Frankreich lebende Syrer versammeln sich auf dem Platz der Republik, nachdem die syrische Regierung heute in aller Frühe gestürzt wurde und damit die 50-jährige Herrschaft der Assad-Familie ein überraschendes Ende fand. (Foto: dpa)

Foto: Aurelien Morissard