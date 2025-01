Lesezeit: 1 min

Im November wurde ein Schiff aus China verdächtigt, in der Ostsee Unterseekabel beschädigt zu haben. Nun meldet Taiwan einen ähnlichen Vorfall.

In diesem Bild aus einem von der taiwanesischen Küstenwache veröffentlichten Video fordert ein Mitglied der taiwanesischen Küstenwache ein Schiff der chinesischen Küstenwache (l) per Megaphon auf, das Gebiet um den Bezirk Kinmen in Taiwan zu verlassen. (Foto: dpa)

