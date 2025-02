Politik

Stopp der US-Auslandshilfen: Welche Länder sind betroffen?

In der Entwicklungszusammenarbeit sind die USA in vielen Ländern des Globalen Südens der größte Geldgeber – bisher. Die abrupte Aussetzung der Hilfsgelder durch die Regierung von Präsident Donald Trump hat massive Auswirkungen in Krisen- und Konfliktregionen. Auch die Ukraine ist stark betroffen – Gelder für Wiederaufbau fallen weg.