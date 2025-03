Finanzen

Vor EZB-Zinsentscheidung: DAX-Gewinn schmilzt ab nach Rekordhoch

Die Europäische Zentralbank (EZB) gibt am Donnerstag ihre EZB-Leitzinsentscheidung bekannt. Erwartet wird eine Leitzinssenkung um 0,25 Prozent. An der Frankfurter Börse agieren die Anleger nervös, der DAX markierte ein Rekordhoch und gab die Gewinne danach fast komplett wieder ab. Was bedeutet eine mögliche Leitzinssenkung nun für Anleger und Sparer?