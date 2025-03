Vermögensaufbau ohne Hindernisse mit Zinsen von bis zu 3,40 % p. a. bei WeltSparen by Raisin

Geld vermehren ist der Schlüssel zu finanzieller Sicherheit und Unabhängigkeit. Mit regelmäßigem Sparen und gezielten Anlagestrategien lässt sich Kapital über die Jahre hinweg aufbauen. WeltSparen ist hierbei der zuverlässige Partner für das passende Finanzprodukt.

WeltSparen ist die Zinsplattform der Raisin SE, einem führenden deutschen Fintech-Unternehmen, das sich auf innovative Spar- und Investmentlösungen spezialisiert hat. Mit nur einer Registrierung erhalten Anleger Zugang zu den attraktiven Tages- und Festgeldangeboten von über 140 Partnerbanken aus verschiedenen europäischen Ländern – und das völlig kostenlos, ohne versteckte Gebühren oder Kleingedrucktes. (Bildquelle: Raisin SE)

Attraktive Zinsen für jede Anlagestrategie

Mit WeltSparen profitieren Sparer von Tages- und Festgeldangeboten mit Zinsen von bis zu 3,40 % p. a. Man kann je nach den finanziellen Zielen die passende Anlagestrategie wählen: Tagesgeld für flexible Verfügbarkeit oder Festgeld für höhere Zinsgewinne bei fester Laufzeit.

Die digitale Vermögensverwaltung von WeltSparen bietet zudem die Möglichkeit, in ein breites und diversifiziertes Portfolio von über 8.000 Aktien zu investieren. Sie zielt auf eine Rendite von bis zu 7,3 % p. a. ab. Im Robo-Advisor-Vergleich von biallo.de erzielte die digitale Vermögensverwaltung mit 74,59 % die beste 6-Jahres-Performance in der Kategorie „Offensive Anlagestrategie" (Stichtag 15.08.2024). Ein Angebot der Raisin Bank AG. Anlagen in Wertpapiere unterliegen Wertschwankungen. Hierfür sind die Risikohinweise auf Weltsparen zu beachten.

Maximale Sicherheit für die Einlagen

Als deutsches Unternehmen erfüllt WeltSparen strenge EU-Datenschutzgesetze und Bankenstandards. Alle Sparprodukte sind bis zu 100.000 € pro Person und Bank durch die EU-weite Einlagensicherung abgesichert. WeltSparen kooperiert ausschließlich mit Partnerbanken, die eine Vollbanklizenz besitzen und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert sind. (Bildquelle: Raisin SE)

Geld immer im Blick haben

Mit der kostenlosen WeltSparen-App für iOS und Android behalten Anleger ihre Anlagen jederzeit und überall im Blick. Man kann bequem neue Anlagen tätigen und bestehende verwalten – ganz ohne Papierkram. Bei Fragen steht der deutschsprachige Kundenservice gerne zur Seite.

Jetzt starten und Bonus sichern

Für alle neuen Anleger, die sich bis einschließlich 05.05.2025 bei WeltSparen registrieren, gibt es für den ersten Produktabschluss einen exklusiven Bonus in Höhe von bis zu 500 €. Die vollständigen Konditionen können auf dieser Seite nachgelesen werden.

Höchstzinssatz zum 13.03.2025, Zinsänderungen vorbehalten.

Bonus sichern