Immobilien sind weit mehr als bloße Gebäude aus Beton, Stahl und Glas. Sie sind Zuhause, Investition und Lebensraum zugleich. Doch in Zeiten wirtschaftlicher Umbrüche, steigender Baukosten und regulatorischer Herausforderungen sind sie auch eine Quelle vieler Fragen. In dieser Ausgabe des DWN-Magazins widmen wir uns deshalb intensiv dem Thema Immobilien – mit all seinen Facetten, seinen Chancen und auch seinen Risiken.