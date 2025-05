Unternehmen

Daimler-Sparprogramm: Was plant Daimler Truck in Deutschland?

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck strebt an, seine Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu erhöhen und hat sich mit dem Gesamtbetriebsrat auf grundlegende Eckpunkte für die deutschen Standorte verständigt. Was heißt das konkret?