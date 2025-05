Wirtschaft

Energiewende umgekehrt: US-Firmen fliehen vor Trumps Klimapolitik – nach Europa

Während Trump grüne Fördermittel in den USA kürzt, wendet sich die Clean-Tech-Branche von ihrer Heimat ab. Jetzt entstehen in Europa Milliardenprojekte – wie die neue Recyclingfabrik von Circ in Frankreich. Europas grüner Vorsprung wächst – doch wie lange noch?