Wie Dating-Apps den Umgang in der Welt der Liebe und Beziehungen verändern

Zum ersten Mal in der Geschichte bieten Internetanwendungen die Möglichkeit, einen Blick auf den Markt möglicher Partner zu werfen“, sagt Eva Illouz, Forscherin an der Pariser Hochschule für Sozialwissenschaften. Womöglich hat sie vergessen, zu erwähnen, dass man in Online-Videochats nicht nur die wahre Liebe sehen, sondern auch finden kann. Dating-Apps haben die Partnersuche erleichtert und ermöglichen es dir, schnell Menschen zu finden, die dir wirklich ähnlich sind. Dating ist heute alltäglich und alternativlos, aber das war nicht immer so.