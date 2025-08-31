Immobilien

House Flipping: Wie Sie mit sanierungsbedürftigen Objekten Geld machen können

Der USA-Trend findet auch hierzulande immer mehr Anklang: Beim House Flipping geht es darum, möglichst günstig Immobilien zu erwerben, diese zu renovieren und dann gewinnbringend zu veräußern. Wie das funktioniert und worauf man achten muss, gibt es hier.
Autor
Nataly Sesic
31.08.2025 12:32
Aktualisiert: 01.09.2025 12:32
Lesezeit: 3 min
House Flipping: Wie Sie mit sanierungsbedürftigen Objekten Geld machen können
Ein sanierungsbedürftiges Haus erwerben, renovieren und Gewinne erzielen (Foto: dpa). Foto: Caroline Seidel

Im Folgenden:

  • Was ist House Flipping?
  • Was sind die Vor- und Nachteile von House Flipping?
  • Welche Tipps gibt es für einen erfolgreichen “Flip”?

