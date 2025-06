Finanzen

BYD-Aktie unter Strom: Chinas Tesla will Europas Ladeinfrastruktur überrollen

BYD greift frontal an: Mit Megawatt-Ladern will Chinas Elektrogigant Europas Infrastruktur dominieren – Tesla bekommt ernsthafte Konkurrenz und das System wankt. Am Freitag reagieren die Anleger auf diese Nachricht sehr zurückhaltend: Die BYD-Aktie rutscht ab.