Politik

Reiche zur Energiewende: "Kosten müssen runter"

Die Energiewende ist teuer, der Stromnetzausbau stockt – und die Verbraucher zahlen die Zeche. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche will das ändern und kündigt einen Realitätscheck an. Betreiber erneuerbarer Energien sollen künftig stärker in die Pflicht genommen werden. Gleichzeitig warnt Reiche vor unrealistischen Verbrauchsprognosen und fordert eine Reform des Systems, das den Ausbau bislang belohnt, ohne auf die Systemkosten zu achten. Ihr Ziel: ambitionierte Klimaziele erreichen, ohne den wirtschaftlichen Rahmen zu sprengen.