Anzeige Stabilität geht vor: BTCMiner führt Verträge mit Kapital- und Zinsgarantie für konservative Anleger ein

Trump kündigt globale Zölle an und führt damit zu einer Umschichtung risikoscheuer Fonds in Krypto-Assets – BTC Miner Cloud Mining wird zur bevorzugten Wahl. Juli 2025 | Washington / Berlin US-Präsident Trump kündigte kürzlich an, dass ab dem 1. August 2025 Zölle zwischen 15 und 20 Prozent auf viele Länder erhoben werden, was zu Turbulenzen auf dem Weltmarkt führen wird. Vor dem Hintergrund der hohen Inflation und des rückläufigen Konsums wird davon ausgegangen, dass eine neue Runde von Handelskonflikten den wirtschaftlichen Druck weiter verschärfen wird. Zudem wird die Funktion traditioneller Vermögenswerte wie Gold, Immobilien und Aktien als sicherer Hafen erheblich geschwächt.