Wirtschaft

Chinas Milliardenpläne in der Arktis: Konkurrenz für Suez- und Panamakanal

China und Russland treiben gemeinsam ein Milliardenprojekt in der Arktis voran, das den Suez- und Panamakanal umgehen könnte. Die Nordseeroute verspricht kürzere Transportzeiten, birgt jedoch enorme geopolitische, technische und ökologische Risiken – auch für Deutschland.