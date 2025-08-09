Wirtschaft

Chinas Milliardenpläne in der Arktis: Konkurrenz für Suez- und Panamakanal

China und Russland treiben gemeinsam ein Milliardenprojekt in der Arktis voran, das den Suez- und Panamakanal umgehen könnte. Die Nordseeroute verspricht kürzere Transportzeiten, birgt jedoch enorme geopolitische, technische und ökologische Risiken – auch für Deutschland.
09.08.2025 14:41
Containerschiff im Hamburger Hafen – auch deutsche Reedereien beobachten Chinas Vorstoß in die Arktis mit strategischem Interesse. (Foto:dpa) Foto: Marcus Brandt

Im Folgenden:

  • Warum Chinas Investition in den Hafen Archangelsk ein geopolitisches Signal ist
  • Wie die Nordseeroute den globalen Handel verändern könnte
  • Welche Risiken für Umwelt, Sicherheit und deutsche Lieferketten bestehen

