Ranking der Airlines: Iberia punktet bei Pünktlichkeit, British Airways bei Zufriedenheit

Der europäische Luftverkehr erholt sich weiterhin stark von der Covid-Pandemie. Flughäfen und Fluggesellschaften verzeichnen ein deutliches Passagierwachstum – doch ein zentrales Problem hemmt das weitere Wachstum: der Mangel an neuen Flugzeugen. Auch die steigende Zahl von Flügen setzt die Infrastruktur unter Druck. Verspätungen häufen sich, und das betrifft nicht nur Billigfluglinien.

Eine aktuelle Analyse der Plattform Flightright zeigt, welche europäischen Airlines im ersten Halbjahr besonders oft verspätet waren – und welche bei Entschädigungszahlungen vorbildlich agierten. Im ersten Quartal lag der Anteil verspäteter Flüge (über 15 Minuten) bei 12 bis 15 Prozent, im zweiten Quartal schnellte er auf bis zu 30 Prozent hoch.

Helsinki ist Europas Problemfall – Frankfurt überrascht positiv

Der Flughafen Helsinki verzeichnete mit 2,5 Prozent den höchsten Anteil an annullierten oder deutlich verspäteten Flügen. Häufige Streiks beim Flughafenpersonal gelten als Hauptursache. Auf den weiteren Plätzen folgen Brüssel (1,36 Prozent), London-Heathrow (0,01 Prozent), München (1,26 Prozent) und Frankfurt mit überraschend niedrigen 0,55 Prozent.

Auch bei den Fluggesellschaften zeigt sich ein differenziertes Bild: Die finnische Airline Finnair rangiert unter den 20 größten europäischen Gesellschaften auf dem letzten Platz mit einer Gesamtbewertung von 2,48 von 5 Punkten. Zwar bewerteten Passagiere den Bordservice mit 2,94 Punkten relativ gut, doch bei Zuverlässigkeit fiel Finnair klar durch.

Deutsche Airlines im Mittelfeld – mit Aufwärtspotenzial

Im europäischen Vergleich schneidet die Lufthansa-Gruppe insgesamt solide ab. Discover Airlines erreichte mit 3,33 Punkten den ersten Platz, vor allem wegen schneller Entschädigungszahlungen. Eurowings liegt im vorderen Feld, Lufthansa selbst erreicht gute Noten bei Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit (3,03). Auch Austrian Airlines schafft es über die Marke von drei Punkten. Damit zeigt sich: Deutsche Airlines bieten vergleichsweise zuverlässige Leistung, auch wenn der Wettbewerb härter wird – vor allem gegenüber spanischen und britischen Gesellschaften.

Für den Standort Deutschland, der auf internationalen Geschäftsreiseverkehr und reibungslose Logistikketten angewiesen ist, bleibt die Pünktlichkeit der Airlines ein Standortfaktor. Besonders in den Sommermonaten kann jede Störung wirtschaftliche Auswirkungen entfalten – etwa durch verpasste Meetings, Anschlussflüge oder Lieferverzögerungen.

Punktevergabe: Iberia und British Airways vorn

Während Discover Airlines bei der Entschädigung punktet, gilt Iberia als zuverlässigste Fluggesellschaft Europas mit 4,5 von 5 Punkten. Auf den weiteren Plätzen folgen Eurowings, Lufthansa, Austrian Airlines, Ryanair und Vueling. In puncto Kundenzufriedenheit liegt British Airways vorn mit 3,15 Punkten, gefolgt von Austrian Airlines (3,07) und Lufthansa (3,03).

Schlusslichter sind EasyJet mit nur 2,03 Punkten bei der Zufriedenheit und Ryanair mit 2,25. Die Daten belegen: Wer zuverlässig ist, gewinnt Vertrauen – und langfristig Marktanteile.