Politik

Ukraine widerspricht Meldungen über russischen Durchbruch in Donezk-Region

Die ukrainische Armee hat Medienberichte über einen angeblichen russischen Frontdurchbruch im Raum Pokrowsk und Dobropillja im Gebiet Donezk zurückgewiesen. Zwar seien kleinere gegnerische Gruppen in das Gebiet vorgedrungen, doch eine Kontrolle durch russische Truppen bestehe nicht, betonte die zuständige Armeegruppe „Dnipro“. Die Lage bleibt angespannt, mit besonders heftigen Gefechten in diesem Frontabschnitt.