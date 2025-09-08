Politik

Höhere Beitragsbemessungsgrenzen: Sozialbeiträge werden für Beschäftigte 2026 spürbar steigen

Die schwarzrote Koalition will die Beitragsbemessungsgrenzen für Rente, Pflege und Krankenversicherung anheben – mit der Begründung, dass 2024 die Bruttolöhne um 5,16 Prozent gestiegen sind. Das bedeutet, dass Millionen Beschäftigte noch weniger Netto im Portemonnaie haben werden.
Autor
Mirell Bellmann
08.09.2025 14:10
Lesezeit: 3 min
CDU und SPD planen eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen für die gesetzliche Rentenversicherung auf 8.450 Euro pro Monat und die der Kranken- und Pflegeversicherung auf 5.800 Euro. (Foto: dpa) Foto: Bernd von Jutrczenka

Im Folgenden:

  • Beitragsbemessungsgrenzen: Welche höheren Sozialabgaben für Gutverdiener ab 2026 geplant sind
  • Warum die Mehrbelastung vor allem Facharbeiter und Selbständige trifft 
  • Welche Kritik der Steuerzahlerbund an den Plänen der Regierung übt 

Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

