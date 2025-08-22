Politik

Moskau sprengt Trumps Friedensplan: Angriff auf amerikanisches Werk als Signal an Washington

Russische Raketen haben in der Westukraine eine US-Elektronikfabrik zerstört – mitten in einer entscheidenden Phase möglicher Friedensverhandlungen. Donald Trump setzt Moskau ein Ultimatum von zwei Wochen. Doch Russlands Verhalten zeigt: Der Kreml will den Westen weiter provozieren und testet die Einheit von USA und Europa.