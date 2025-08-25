Politik

„Es geht um Europas Sicherheit“: Klingbeil zu Gesprächen in der Ukraine

Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil ist zu Gesprächen in die ukrainische Hauptstadt gereist, um über die deutsche Unterstützung in einem möglichen Friedensprozess zu beraten. Im Mittelpunkt seines Besuchs stehen Fragen nach verlässlichen Sicherheitsgarantien sowie finanzieller Hilfe, die nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die Stabilität Europas entscheidend sein sollen.