Ein System unter Spannung: In Schweden trifft die Realität die Windkraft mit voller Wucht. (Foto:dpa) Foto: Patrick Pleul

Im Folgenden:

- Warum geraten immer mehr Windkraftunternehmen in Schweden in die Insolvenz?

- Welche Marktmechanismen treiben die aktuelle Pleitewelle in der einst grünen Wachstumsbranche?

- Welche Konsequenzen haben die schwedischen Entwicklungen für deutsche Investoren und die Energiepolitik?

