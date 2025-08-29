Finanzen

BYD-Aktie bricht ein: Gewinnserie beim chinesischen E-Autobauer reißt – Preiskrieg belastet den Marktführer

BYD legt Halbjahreszahlen vor – und überrascht mit einem Rekordumsatz, aber auch dem ersten Gewinneinbruch seit Jahren. Anleger fragen sich: Kann der Marktführer im Preiskampf bestehen, während Konkurrenz und Margendruck steigen? Die Zukunft der BYD-Aktie bleibt ungewiss.