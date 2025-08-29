Finanzen

BYD-Aktie bricht ein: Gewinnserie beim chinesischen E-Autobauer reißt – Preiskrieg belastet den Marktführer

BYD legt Halbjahreszahlen vor – und überrascht mit einem Rekordumsatz, aber auch dem ersten Gewinneinbruch seit Jahren. Anleger fragen sich: Kann der Marktführer im Preiskampf bestehen, während Konkurrenz und Margendruck steigen? Die Zukunft der BYD-Aktie bleibt ungewiss.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.08.2025 16:51
Aktualisiert: 29.08.2025 16:51
Lesezeit: 3 min
Am Heck eines Elektroautos steht in chinesischen Schriftzeichen Bi Ya Di – der chinesische Name von BYD: Die BYD-Aktie steht nach den Halbjahreszahlen unter Druck (Foto: dpa). Foto: Johannes Neudecker

Im Folgenden:

  • Warum bricht BYD erstmals seit Jahren seine Gewinnserie?
  • Wie entwickelt sich der BYD-Aktienkurs nach den Quartalszahlen?
  • Welche Rolle spielt der chinesische Preiskampf?

