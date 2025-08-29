Politik

Friedensgespräche: Putin und Selenskyj – weshalb die Gegner nicht zusammenfinden

Die Erwartungen an neue Friedensgespräche zwischen Putin und Selenskyj sind groß, doch Hindernisse bleiben massiv. Misstrauen, Machtfragen und persönliche Spannungen blockieren Fortschritte. Kann es unter diesen Bedingungen jemals zu einem Durchbruch kommen – oder bleibt der Konflikt ohne Lösung?