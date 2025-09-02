Finanzen

Tesla-Aktie im Fokus: Umweltleistung mit EU-Umweltsiegel EMAS bestätigt

Die Tesla-Aktie bleibt im Fokus: In Grünheide gab es ein EU-Umweltsiegel, doch zugleich wachsen Zweifel an echter Nachhaltigkeit. Zwischen Photovoltaik-Ausbau, Wasserersparnis und Bürgerkritik stellt sich die Frage: Wie glaubwürdig sind die Umweltpläne wirklich – und welche Folgen hat das für Tesla?
Das Werk des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide hat die EMAS-Urkunde der EU-Umweltzertifizierung erhalten (Foto: dpa). Foto: Patrick Pleul

Im Folgenden:

  • Was bedeutet das EU-Umweltsiegel für Tesla in Grünheide?
  • Wie stark setzt Tesla auf Photovoltaik und Solarstrom?
  • Warum zweifelt die Bürgerinitiative an echter Nachhaltigkeit?

