Politik

NATO: Geringeres Plus bei Verteidigungsausgaben

Die Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten steigen weiter, doch das Tempo verlangsamt sich. Während Europa und Kanada aufholen wollen, bleibt die Kluft zu den USA groß. Doch reicht der jüngste Anstieg, um neue NATO-Ziele zu erfüllen.