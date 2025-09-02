Politik

Armutsrisiko statt Altersvorsorge: Wie viele Menschen in die Altersarmut abrutschen

Deutschland hat ein Lohnproblem: Knapp fünf Millionen Menschen verdienen unter 2.750 Euro brutto im Monat – mit gravierenden Folgen: Wenn das eigene Einkommen nicht mehr für eine sichere Rente reicht. Zahlen der Bundesregierung bestätigen diese Entwicklungen. Die Linke schlägt Alarm.