Europa: Anleihenmarkt vor Umbruch – niederländische Rentenreform treibt Renditen langfristiger Anleihen nach oben

Die niederländische Rentenreform droht, den europäischen Anleihenmarkt mit einer Welle von zwei Billionen Euro auf den Kopf zu stellen. Fonds müssen massenhaft Swaps auflösen – mit unkalkulierbaren Folgen für Renditen und Liquidität.