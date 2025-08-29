Finanzen

Harvard steigt in Bitcoin ein und widerlegt die eigenen Professoren

Harvard und Brown halten Millionen in Bitcoin-Fonds. Damit bricht die Kryptowährung endgültig in die Welt der etablierten Finanzeliten ein. Pikant: Ausgerechnet Harvard-Professor Kenneth Rogoff hatte noch vor wenigen Jahren erklärt, Bitcoin werde wohl bei 100 Dollar enden – heute liegt er um das Hundertfache daneben.