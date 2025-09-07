Panorama

Samenernte in 40 Meter Höhe: Wie der Wald von morgen wächst

Die Samenernte hoch in den Baumwipfeln ist Abenteuer, Handwerk und Zukunftsarbeit zugleich. Wer an den Samen der Tanne gelangen will, riskiert waghalsige Aufstiege.
07.09.2025
Forstwirt Marvin Eichelmann von Wald und Holz NRW steht zur Samenernte in den Wipfeln einer Weißtanne (Foto: dpa). Foto: Guido Kirchner

Im Folgenden:

  • Wie gelangen Forstwirte an die Samen der Tanne in 40 Metern Höhe?
  • Warum ist die Samenernte entscheidend für gesunde Wälder von morgen?
  • Welche Technik nutzen Zapfenpflücker für riskante Aufstiege in Baumwipfel?

