Porsche-Aktie verliert DAX-Status: Raus aus dem Blue-Chip-Index

Die Porsche-Aktie erlebt ein Debakel: Nach dem glanzvollen Börsengang 2022 und dem schnellen Aufstieg in den DAX stürzt der Kurs ab – über 33 Prozent tiefer als vor einem Jahr. Nun verliert Porsche seinen Platz im Leitindex. Was bedeutet das für Anleger und den Finanzplatz Deutschland?
05.09.2025
Über der Porsche-Aktie ziehen sich dunkle Wolken zusammen: Raus aus dem DAX, zurück in den MDAX. (Foto: dpa) Foto: Marijan Murat

Im Folgenden:

  • Warum stürzt die Porsche-Aktie nur zwei Jahre nach ihrem gefeierten Börsengang so dramatisch ab?
  • Welche konkreten Auswirkungen hat der DAX-Rauswurf für Anleger und den Finanzplatz Frankfurt?
  • Kann der Sportwagenhersteller seinen Blue-Chip-Status zurückgewinnen, wie Porsche-Chef Oliver Blume verspricht?

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

