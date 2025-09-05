Polizisten sind an einem Berufskolleg in Essen im Einsatz: An der Schule laufe ein größerer Polizeieinsatz, es gibt wohl einen Angriff auf eine Lehrerin (Foto: dpa).

Amok-Alarm in Essen: Schüler greift Lehrerin mit Messer an

Ein dramatischer Amok-Alarm erschütterte am Morgen die Stadt Essen. An einem Berufskolleg im Nordviertel kam es zu einem Angriff auf eine Lehrerin. Polizei und Rettungskräfte sind seit 9.30 Uhr mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Lage ist weiterhin unübersichtlich.

Angriff auf Lehrerin in Essen

Nach übereinstimmenden Informationen stach ein Schüler im Bildungspark in Essen mit einem Messer auf eine Lehrerin ein. Der Stich traf die Frau offenbar in den Bauch. Das Opfer wurde schwer verletzt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Dort läuft eine Notoperation. Ob Lebensgefahr besteht, ist derzeit noch unklar. Die "Bild" berichtet von einer akuten Not-OP im Universitätsklinikum.

Der Angriff auf die Lehrerin in Essen löste sofort einen Großeinsatz der Polizei aus. Beamte in Schutzausrüstung umstellten das Gebäude des Berufskollegs, in dessen Umgebung sich mehrere Schulen und weitere Bildungseinrichtungen befinden.

Täter auf der Flucht – Amok-Alarm ausgelöst

Der Täter ist nach wie vor auf der Flucht. Ob er weitere Personen verletzt hat, konnte die Polizei bislang nicht bestätigen. Spezialeinheiten (SEK) durchsuchten das Schulgebäude. Über dem Komplex kreist ein Hubschrauber, um den Einsatz aus der Luft zu unterstützen. "Wir sind mit starken Einsatzkräften vor Ort", erklärte ein Polizeisprecher.

Medienberichte gehen davon aus, dass der Schüler sich zeitweise noch im Gebäude befunden haben könnte. Das SEK suchte die Räume systematisch ab. Die Polizei Essen bittet die Bevölkerung, den Bereich um die Blücherstraße, Unsuhrstraße und Altenessener Straße weiträumig zu meiden.

Großeinsatz der Polizei Essen

Die Polizei Essen bestätigte, dass eine Lehrkraft verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. In einer Mitteilung auf X hieß es: "Wir sind mit vielen Kräften vor Ort." Über die genauen Hintergründe des Angriffs machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auch über die Schwere der Verletzungen gab es keine weiteren Details.

Nach dem Angriff auf die Lehrerin in Essen ist unklar, wie sich die Lage weiter entwickeln wird. Die Sicherheitskräfte sprechen von einer dynamischen Situation, die ständige Anpassungen erfordert.

Was bedeutet der Amok-Alarm für Essen?

Der Amok-Alarm in Essen hat die Stadt tief erschüttert. Für viele Eltern, Schüler und Lehrkräfte stellt sich die Frage nach der Sicherheit an Schulen neu. Besonders alarmierend ist, dass sich der Angriff mitten im Unterrichtsalltag ereignete. Der Vorfall wirft Fragen auf, wie Schulen in Essen besser geschützt und wie Lehrkräfte im Ernstfall unterstützt werden können.