Technologie

Wirtschaftsexperten schlagen Alarm: Energiewende deutlich teurer als geplant?

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Peter Adrian, befürchtet eine Explosion der deutschen Stromnetzkosten durch die Energiewende. Der Wirtschaftsverband hat nachrechnen lassen, was die deutschen Energienetze in den kommenden Jahrzehnten kosten werden – die Schätzungen sind astronomisch.