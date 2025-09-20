Technologie

Busticket abgeschafft: Schweden setzt auf App statt Papier

Die schwedische Region Halland testet als erste im Land das digitale System Fairtiq, das Fahrgästen ermöglicht, den öffentlichen Nahverkehr mit einem einfachen Wisch in der App zu bezahlen – ohne sich um Zonen, Tarife oder Ticketarten sorgen zu müssen.