Busticket abgeschafft: Schweden setzt auf App statt Papier

Die schwedische Region Halland testet als erste im Land das digitale System Fairtiq, das Fahrgästen ermöglicht, den öffentlichen Nahverkehr mit einem einfachen Wisch in der App zu bezahlen – ohne sich um Zonen, Tarife oder Ticketarten sorgen zu müssen.
Miloš Milač
20.09.2025 07:17
In Halland ersetzt eine App das Busticket – mit einem Wisch startet und beendet der Fahrgast seine Fahrt. (Foto: Hallandstrafiken)

Im Folgenden:

  • Wie revolutioniert Schweden den öffentlichen Nahverkehr?
  • Welches innovative System macht komplizierte Tarifzonen und Ticketkäufe überflüssig?
  • Könnte dieses Modell auch in weiteren europäischen Ländern Standard werden?

