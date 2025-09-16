Panorama

Online-Banking überzeugt so viele Deutsche wie nie zuvor

Bankgeschäfte per Computer oder Smartphone sind in Deutschland auf Rekordniveau. Im Jahr 2024 nutzten 67 Prozent der 16- bis 74-Jährigen Online-Banking, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Damit liegt der Anteil deutlich höher als noch vor zehn Jahren, als lediglich 49 Prozent diese Möglichkeit in Anspruch nahmen.