Wirtschaft

Stimmung hellt sich auf – Hoffnung für Autobranche und Chemie

Nach langer Durststrecke gibt es wieder positive Signale für die deutsche Wirtschaft. Das ZEW-Konjunkturbarometer zeigt einen deutlichen Anstieg, und vor allem die exportstarken Schlüsselindustrien Automobil und Chemie dürfen auf bessere Perspektiven hoffen.