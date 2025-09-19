Wirtschaft

Rente und Pflege vor dem Kollaps: Droht der Zugriff aufs Eigenheim?

Wer glaubt, Haus oder Betrieb seien im Pflegefall sicher, irrt. Schon heute zwingt der Staat Pflegebedürftige, ihr Vermögen einzusetzen. Unternehmer riskieren ihr Lebenswerk, Erben verlieren den Schutz – und selbst das Eigenheim gerät ins Visier.